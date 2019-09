Zware brand in petroleumbedrijf Antwerpse haven: 300 personen geëvacueerd Patrick Lefelon en Sander Bral

19 september 2019

08u55 256 Antwerpen Bij Gunvor Petroleum in de Antwerpse haven zijn een driehonderdtal personen geëvacueerd door een zware industriebrand. De bedrijfsbrandweer en brandweer Antwerpen zijn druk in de weer om de situatie onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden.

“We kunnen bevestigen dat er een brand woedt in een dieseltank in het bedrijf op de Scheldelaan", zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Onze eigen diensten en de brandweer van het bedrijf zelf zijn druk in de weer met het beschuimen van de brand. De operationele coördinatie is afgekondigd.”

Ongeveer driehonderd personen moesten geëvacueerd worden. Er vielen geen gewonden. De hinder blijft beperkt binnen het bedrijf.

Gunvor Petroleum Antwerpen (GPA) is een middelgrote raffinaderij volgens Europese normen wat betreft aardoliecapaciteit en raffinagecomplexiteit. Het bedrijf maakt deel uit van de Zwitsers-Cypriotische Gunvor Group.