Zware brand in Antwerpse haven na zes uur blussen onder controle Sander Bral

29 mei 2020

00u26 280 Antwerpen Er woedde donderdagnacht een grote brand bij Pacorini in de haven van Antwerpen. De brandweer kwam massaal ter plaatse en vroeg buurtbewoners om bij rookhinder ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Een dikke zes uur na de oproep was de brand onder controle.



De zwarte rookpluim van de brand was zelfs bij nacht van ver te zien. Bewoners van de Luchtbal en Merksem klaagden over geurhinder, maar door de noordwestenwind was de rook zelfs tot op Linkeroever te ruiken. De brandweer pompte water uit de dokken op om de brand sneller te kunnen blussen.

Na twee uur was de dakbrand onder controle maar de brand binnen in de loods nog niet. “Onze diensten gingen naar binnen om de situatie verder te bekijken”, zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Er vielen zeker geen gewonden, op de schade hebben we nog geen zicht, de oorzaak is ook nog onbekend.”

De Antwerpse brandweer kreeg bijstand van de meetploegen van Zone Rand, rond 6.00 uur vrijdagochtend was de brand onder controle. “We zijn nog bezig met de nazorg. Er zijn geen abnormale waarden gemeten op de begane grond. Gezonde rook bestaat echter niet, dus blijf altijd uit de rook. Er kan nog enige tijd geurhinder zijn in de ruime omgeving.”

Er woedt momenteel een brand ter hoogte van de #Vossenschijnstraat in Antwerpen. Hou bij hinder van de rook je ramen en deuren gesloten en schakel de ventilatie uit. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link