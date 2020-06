Zwaargewonde man vlucht kapperszaak binnen: vermoedelijk neergestoken en in levensgevaar Patrick Lefelon

23 juni 2020

10u04 0 Antwerpen In de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken is dinsdagochtend rond 9 uur een man zwaar gewond geraakt bij een incident. Vermoedelijk is hij neergestoken. Volgens de politie verkeert de man in levensgevaar.

Woordvoerder Wouter Bruyns van politie Antwerpen: “Er is een bebloede man binnen gekomen in een kapperszaak. Meteen zijn de politie, ziekenwagen en mug aangestuurd. Onze ploeg die eerst ter plaatse kwam, trof een bebloede man aan en diende de eerste zorgen toe in afwachting van de medische hulpverleners. Andere ploegen probeerden een persoonsbeschrijving te krijgen van getuigen. In de omgeving kon een verdachte gevat worden. Die is naar het cellencomplex overgebracht. Zijn betrokkenheid wordt verder onderzocht. Er is een perimeter ingesteld en het lab komt ter plaatse. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.”