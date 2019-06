Zuurgooier die ex-vriendin zwaar verminkte krijgt ook in beroep 20 jaar cel BJS

28 juni 2019

10u28 0 Antwerpen De 58-jarige Jean-Pierre W. is door het hof van beroep veroordeeld tot 20 jaar cel omdat hij vorig jaar zijn ex-vriendin Ragna S. (40) overgoot met zwavelvuur. De zuuraanval gebeurde op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Het slachtoffer raakte over 41 procent van haar lichaam verbrand. De beklaagde ontkende dat hij haar wilde doden, maar het hof vond de poging tot moord bewezen. De rechtbank van eerste aanleg had eerder ook al 20 jaar celstraf uitgesproken

Ragna S. zat op 31 juli 2018 op de bus op het Sint-Jansplein te wachten, toen haar ex plots op haar afstapte en zwavelzuur naar haar gooide. “Ik heb in een reflex mijn handtas omhoog gehouden, waardoor enkel de rechterkant van mijn gezicht geraakt werd. Toen gooide hij nog een tweede keer met het zuur”, vertelde Ragna eerder in de rechtbank. Ze had moeite om de helse pijn die ze toen gevoeld had onder woorden te brengen. “Het was een dierlijke pijn. Ik heb gekrijst als een kat die onder een auto terechtkomt.”

De vrouw werd naar het gespecialiseerde brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis gebracht, waar ze over 41 procent van haar lichaam verbrand bleek te zijn. Haar borst en rug waren er het ergst aan toe. Ze werd twee weken in een kunstmatige coma gehouden.