Exclusief voor abonnees Zuster Dominique (83) verlaat na 63 jaar klooster van AZ Monica, dat nieuwe ziekenhuisvleugel bouwt: “Gelukkig leven gehad, maar dit doet toch pijn” Philippe Truyts

11 september 2020

18u58 1 Antwerpen De voormalige Eeuwfeestkliniek, nu bekend als AZ Monica, slaat een bladzijde om. Het klooster en de kapel van de Zusters Augustinessen van Maria Middelares worden dit najaar gesloopt. Ze wijken voor een nieuwe ziekenhuisvleugel. Voor de laatste twee zusters wenkt het afscheid. “Ik heb hier een gelukkig leven gehad, maar dit doet toch pijn”, klinkt het bij zuster Dominique (83), die al sinds 1957 in het klooster woont.

Zuster Dominique is nog in goede doen. Ze moest al eens door een hartinfarct, maar een stent maakte haar weer beter. Voor zuster Cécile weegt de last der jaren zwaarder. “Ooit waren we met 35 kloosterzusters en aten we aan drie grote tafels”, vertelt Dominique. “Binnenkort verhuis ik naar woonzorgcentrum Sint-Camillus (vlak bij AZ Monica, red.). Ik ben al eens gaan kijken. Het beviel me wel.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen