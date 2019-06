Zoveelste botsing tussen tram en auto op Grotesteenweg: “Je ziet niets door al die struiken” philippe truyts

18 juni 2019

17u31 11 Antwerpen Auto’s, groen en trams: niet altijd een gezonde combinatie in de stad. Neem nu de Grotesteenweg in Berchem, tussen de Singel en het Albertpark. Zondag botsten nog maar eens een auto en een tram op elkaar aan het kruispunt met de Theophiel Roucourtstraat. Buurtbewoners wijzen op sociale media het niet gesnoeide struikgewas tussen rijbaan en trambedding aan als oorzaak van de ellende.

“Ja, het is hier zeer gevaarlijk”, bevestigt een medewerkster van apotheek Vandenabeele, die op de hoek van de Grotesteenweg en de Roucourtstraat ligt. “Op korte tijd zijn we hier opgeschrikt door vijf of zes ongevallen. Wie van de grote baan linksaf de straat inrijdt, heeft een slecht zicht op de tram. Bovendien moet je ook de fietsers in de gaten houden, op het fietspad tussen de stoep en de trambedding.”

Ook op andere kruispunten van de Grotesteenweg kijk je best heel goed uit de doppen. Niet enkel als automobilist, ook als voetganger en fietser. Het struikgewas is hier en daar hoog opgeschoten – bijvoorbeeld ter hoogte van het Frederik de Merodeplein - en schiet alle kanten uit.

Wie snoeit?

De haagschaar erin, zo lijkt de logische oplossing. Maar wie moet dat eigenlijk doen? Op een gewestweg als de N1 (Grotesteenweg) is dat niet altijd duidelijk. De Lijn is verantwoordelijk voor alle groen tussen de sporen, rondom de bovenleidingen én tot een halve meter buiten de sporen. De struiken tussen rijweg en trambaan vallen daar niet onder. Binnen de Singel moet de stad het groenbeheer voor haar rekening nemen. Dat is zo afgesproken met het Agentschap Wegen en Verkeer. “We gaan de situatie daar bekijken. Als het struikgewas het probleem is, zullen we ingrijpen.”

Totale heraanleg

Wat ook zou kunnen helpen: een heraanleg van de Grotesteenweg. Daar zijn al ideeën over, maar niets ligt vast. Zo zou volgens lokaal districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA) de trambedding van de linkerkant naar het midden kunnen worden verlegd met nog slechts een drietal doorsteken. De Grotesteenweg wordt in dat geval opnieuw een dubbelrichtingsweg voor auto’s tussen Berchem-Kerk en het Albertpark. Dat scenario zou ook veel verkeer uit de wijken weghouden. Nu kun je enkel stadinwaarts rijden.

Volgens stedelijk schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zit een heraanleg voor deze legislatuur er niet meteen in. “De Lijn weet dat ze er één van de jaren de versleten tramsporen moet aanpakken. Dan is de vraag of het profiel van de straat moet wijzigen, in samenspraak tussen de stad, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer.”

Veiliger fietsen

Wat wél al vaststaat, is dat het kruispunt van de Grotesteenweg met de Singel in Berchem binnen twee jaar comfortabeler en veiliger wordt voor fietsers. Dat nieuws raakte enkele maanden geleden bekend. Maar eerst moet de Plantin en Moretuslei helemaal heraangelegd zijn.