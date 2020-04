Zorgverleners kunnen in Antwerpen gratis gebruikmaken van deelmobiliteit ADA

03 april 2020

14u26 1 Antwerpen Het personeel van ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Antwerpen kan tijdens de coronacrisis gratis gebruikmaken van de beschikbare vloot deelfietsen, -scooters, -steps en -auto’s. De stad Antwerpen en de aanbieders van deelmobiliteit willen zo het woon-werkverkeer voor de zorgverstrekkers in de stad gemakkelijker maken.

“De zorgverstrekkers zijn de mensen die we in deze omstandigheden het meest nodig hebben. De stad wil hen zoveel mogelijk faciliteren zodat ze hun werk kunnen blijven doen”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

De stad stelt via partners Cycle Valley en Levanto een aantal elektrische fietsen, speed pedelecs en plooifietsen ter beschikking van het zorgpersoneel. Wanneer er vanuit de sector extra noden zijn, bekijkt de stad of ze hen in contact kunnen brengen met andere relevante mobiliteitsaanbieders, bijvoorbeeld Mobility-as-a-Service.

Ook de aanbieders van deelmobiliteit doen hun duit in het zakje. “Hun fietsen, scooters, steps en auto’s maken het voor iedereen mogelijk om zich snel en flexibel in de stad te blijven verplaatsen indien nodig. Dankzij de maatregelen op het vlak van hygiëne die ze genomen hebben, kan dat bovendien op een veilige manier. Ik zie ook individuele initiatieven, van het aanbieden van taxi’s tot cargobikes, die duidelijk maken dat het woord ‘deelmobiliteit’ in deze crisis een nieuwe invulling heeft gekregen die aangeeft dat de Antwerpenaar solidair is”, zegt schepen Kennis.