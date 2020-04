Zorgnet-Icuro en AP Hogeschool lanceren infowebsite voor woonzorgcentra

Jan Aelberts

01 april 2020

13u48 0 Antwerpen Om de Vlaamse woonzorgcentra voor te bereiden op het behandelen van besmette inwoners, hebben Zorgnet-Icuro en AP Hogeschool een website met informatie over complexe verpleegkundige handelingen gelanceerd. Op het platform geven docenten verpleegkunde uitleg over taken als aspiratie en infuustherapie.

Nu in woonzorgcentra meer en meer besmettingen met Covid-19 worden vastgesteld, worden bewoners niet enkel in het ziekenhuis, maar ook op speciale afdelingen in het centrum behandeld. Dat vereist bepaalde verzorgende handelingen die verpleegkundigen in woonzorgcentra anders niet uitvoeren.

Daarom ontwikkelden Zorgnet-Icuro en AP Hogeschool Antwerpen een online platform met een overzicht van verschillende verpleegkundige handelingen. Op de website zorgneticuro.ap.be, die voor iedereen toegankelijk is, staat informatie over taken als aspiratie van de luchtwegen, infuustherapie, isolatie en hygiëne, urologische zorgen en zuurstoftherapie. Theorie, foto’s en filmpjes staan gerangschikt op thema.

“We zijn bijzonder blij dat de docenten van AP Hogeschool dit huzarenstukje op zo’n korte tijd klaargespeeld hebben”, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. “De informatie is helder, duidelijk en to the point. Het helpt onze woonzorgcentra echt ongelooflijk vooruit.” Volgens AP-directeur Pascale De Groote voelt de hogeschool een grote verantwoordelijkheid tijdens deze gezondheidscrisis. “Zo blijven onze 2e tot 4e jaars verpleegkunde en vroedkunde dapper op post tijdens hun stages in de ziekenhuizen. Met deze praktische website willen onze docenten hun kennis ook doorgeven aan de mensen op het terrein.”

De website vind je hier.