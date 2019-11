Zorgbedrijf lanceert eigen pils en stelt maaltijden à la carte voor ADA

15 november 2019

17u07 2 Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen lanceert zijn eigen pilsbier: Het Schakeltje. Het bier maakt deel uit van het nieuwe assortiment ‘dranken van het huis’ met zowel niet-alcoholische als alcoholische dranken dat de dienstencentra en woonzorgcentra voortaan aanbieden. Eind deze maand volgen ook maaltijden à la carte in de dienstencentra, waarvoor klanten niet vooraf moeten reserveren.

Het is op vraag van klanten dat Zorgbedrijf Antwerpen nu een assortiment ‘dranken van het huis’ lanceert in de dienstencentra en woonzorgcentra. Op die manier krijgen klanten iedere dag de keuze tussen dit goedkopere huisproductengamma en de bestaande menukaart met bekende drankenmerken. “Met de dranken van het huis krijgen klanten niet alleen meer keuze, we garanderen hen ook een goedkoper alternatief bij toekomstige prijsindexeringen en -verhogingen”, aldus Fons Duchateau, de voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen.

Keuzevrijheid.

Het bier van het huis valt op in het huisproductengamma van Zorgbedrijf Antwerpen. Het Schakeltje wordt in samenwerking met een brouwerij geschonken en kreeg een eigen Zorgbedrijfverpakking. Voorlopig is het Schakeltje enkel te verkrijgen in 5 dienstencentra. Vanaf maart 2020 is de pils verkrijgbaar in alle dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen. Het pintje kost 1 euro aan de tap.

Maar gaat dit niet aanzetten tot meer alcoholverbruik? “Neen,” zegt directeur Johan De Munck. “We gaan uit van een goed huisvaderschap waarbij iedereen voor elkaar zorgt. Wanneer we merken dat iemand te veel drinkt, grijpen we in. Maar die ervaring hebben we niet. We gaan uit van het idee dat we met volwassen mensen te maken hebben en we willen hen die keuzevrijheid geven om te kiezen voor een pilsje. Dat dat voor slechts 1 euro is zal niet aanzetten tot meer drinken.” Naast Het Schakeltje staan er ook nog niet-alcoholische dranken op de kaart.

Reserveren

Momenteel moeten klanten in de dienstencentra hun maaltijd uiterlijk één dag vooraf voor 12 uur reserveren. In 2020 zal die reservering ook online mogelijk zijn. Toch vragen steeds meer klanten van de dienstencentra om ook zonder reservering te kunnen eten in het dienstencentrum. Na een succesvol proefproject in de dienstencentra Oversnes en Oosterveld in Wilrijk serveren alle dienstencentra vanaf 25 november à la carte maaltijden. Het gaat om een kaart met 4 populaire hoofdschotels die klanten tijdens de openingsuren van het dienstencentrum kunnen eten.