Zorgbedrijf Antwerpen neemt drastische maatregelen tegen verspreiding coronavirus maar bewoners hekelen gebrekkige communicatie: “Dachten dat het 1 aprilgrap was” David Acke

01 april 2020

15u31 2 Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen heeft drastische maatregelen genomen in strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Toegangsbadges werden veranderd, de ingang wordt gecontroleerd en alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden. Maar voor veel bewoners roepen de maatregelen vragen op, en dan vooral de manier waarop gecommuniceerd werd. “Wij dachten eerst dat het een 1 aprilgrap was.”

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde aangepaste richtlijnen voor de assistentiewoningen in Vlaanderen. Voor serviceflats met een aparte ingang voor de bewoners waren de richtlijnen rond de toegangscontrole minder eenduidig. Zorgbedrijf Antwerpen besloot daarom enkele (drastische) maatregelen te treffen op het vlak van toegangscontrole.

Nieuwe sleutels en badges

Zo is iedere bewoner verplicht om thuis te blijven en contact met mensen buiten het gezin te vermijden. Volgens de nieuwe richtlijn zijn enkel noodzakelijke verplaatsingen voor serviceflatbewoners toegestaan, zoals naar de winkel gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden voor bewoners. Bewoners van de serviceflats van Zorgbedrijf Antwerpen krijgen nieuwe sleutels en badges. Het doorgeven van die sleutels en badges is niet toegestaan. Dat wordt gecontroleerd en misbruik wordt bestraft.

Communicatie

Heel wat bewoners stellen zich echter ernstige vragen. Niet dat ze de aangekondigde maatregelen niet toejuichen, maar over de communicatie van het Zorgbedrijf zijn niet te spreken. “Het Zorgbedrijf heeft een 4.000-tal flats en die scheren ze allemaal over dezelfde kam”, vertelt Marcel. Hij is een vitale zestiger en woont in de Emile Verhaerenlaan op Linkeroever. Een klein flatgebouw waar geen dienstencentrum aan verbonden is.

“Ik kan wel nog buiten maar als ik binnen wil dan moet ik het dienstencentrum bellen dat enkele straten verder ligt om de deur te komen openen. Het is via een papier aan de deur dat we dat te weten zijn gekomen. ”

Marcel benadrukt dat hij niet tegen die regel is, integendeel. “Ik sta er duizend procent achter maar ze kunnen ons op zijn minst om een deftige manier op de hoogte brengen. Wij dachten dat het een 1 aprilgrap was.”

Bankkaart en code

Wie boodschappen nodig heeft, kan hulp inhuren. Met behulp van dienstencheques kan je als bewoner jouw boodschappen laten doen. “Maar je moet wel je bankkaart en code meegeven en een brief ondertekenen dat je de toestemming geeft aan die persoon om je kaart te gebruiken. Is dat wel wettelijk? De politie is er alvast niet tevreden mee, vertelden ze me gisteren aan de telefoon. Je gaat me niet vertellen dat daar op 4.000 flats niemand gaat zijn die daar misbruik van gaat maken. Ik denk vooral aan de mensen van 90 en ouder. Die hebben geen computer om hun bankgegevens in de gaten te houden. De kat bij de melk zetten noem ik dat”, besluit Marcel.