Zoon van gouverneur Cathy Berx dient klacht in tegen De Morgen na uitlekken verklaring Reuzegom Patrick Lefelon

08 augustus 2020

13u42 18 Antwerpen Reuzegommer Joachim Meeusen, de zoon van provinciegouverneur Cathy Berx, dient een klacht in tegen De Morgen. De krant citeert vandaag uit de ondervraging van Joachim Meeusen uit het onderzoek naar de dood van Sanda Dia. Volgens advocaat Walter Damen zijn de citaten “manifest fout” om een verhaal te creëren uit sensatiezucht.



Dat Joachim Meeusen, de nu 21-jarige zoon van Cathy Berx, lid was van studentenclub Reuzegom, was al lang geweten. De man was niet betrokken bij de fatale doop waarin zijn vriend Sanda Dia het leven liet. Hij was toen Erasmus-student in Parijs en nam dat jaar aan geen enkele activiteit van Reuzegom deel. Hij werd naderhand wel ondervraagd door de politie van zone Neteland die het onderzoek voerde omdat Sanda Dia stierf in een chalet in Vorselaar.

De krant De Morgen citeert vandaag uit de verklaring van Joachim Meeusen, onder meer over zijn eigen doop. “Tijdens mijn doop kreeg ik een opdracht tot ontmaagding”, zou Joachim Meeusen verklaard hebben toen de politie hem vroeg of er wel eens seksuele handelingen moesten gesteld worden op een doop.

Advocaat Walter Damen is de raadsman van Joachim Meeusen. Hij was bij de ondervraging van zijn cliënt destijds aanwezig.

Walter Damen: “In naam van de cliënt wens ik te benadrukken dat het artikel in De Morgen vol fouten en zelfs leugens staat. Ik ben in het bezit van het verhoor van mijn cliënt en de journalist citeert manifest fout. De journalist in kwestie liegt en verdraait gegevens uit de verklaring teneinde een verhaal te creëren uit sensatiezucht.

Dit is in strijd met de privacy en de deontologie van een journalist. De nodige juridische stappen zullen hiertoe worden gezet.

Voorts wens ik te benadrukken dat mijn cliënt Joachim Meeusen op het moment van de doop al maanden in het buitenland was en dus niet heeft deelgenomen. Cliënt wordt niet vervolgd. Uiteraard is cliënt nog steeds bijzonder aangeslagen door het overlijden van Sanda Dia.”