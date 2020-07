ZOO Antwerpen verwelkomt twee jonge witte neushoorns ISA

13 juli 2020

11u52

Voor het eerst in decennia verwelkomt ZOO Antwerpen twee witte neushoorns. De twee mannetjes, Timbo (3) en Amiri (3), namen hun intrek in het historische Rundergebouw op de uitgebreide Savanne. Voor de komst van de dieren moest het Rundergebouw volledig aangepast en uitgebreid worden.

Timbo en Amiri zijn vanaf vandaag te bewonderen in het Rundergebouw, aan de andere kant van de Egyptische tempel, waar de giraffen en zebra’s samenwonen. Momenteel maken de witte neushoorns kennis met elkaar in hun nieuwe, ruime buitenperk. In de toekomst zullen ook antilopen en kleine zwijnen de dieren vergezellen. Zo vormen ze een gemengde Savanne, net als in de natuur.

“De giraffen blijven op hun gedeelte waar ze genieten van een nieuwe waterpoel. De zebra’s kunnen vlot de Savanne op en er de nieuwe indrukwekkende bewoners ontdekken”, legt coördinator Jan Dams uit.

Vernieuwingen

De komst van neushoorns Timbo uit het Franse Amneville en Amiri uit het Duitse Münster brengt een aantal vernieuwingen met zich mee. Op het nieuwe gedeelte van de Savanne zijn een modderbad en zandbaden voorzien. Maar ook voor de antilopen en zebra’s zijn er plekjes voor zen-momenten gecreëerd waar de neushoorns niet kunnen komen. De openingen tussen de rotsen zijn er namelijk smaller dan de dieren breed zijn. Zij zijn tenslotte de tweede zwaarste landdieren op aarde.

Kweekprogramma

ZOO Antwerpen neemt met deze nieuwe bewoners deel aan het internationale kweekprogramma om de toekomst van de witte neushoorn te garanderen. “Beide dieren zijn jonge mannetjes, die tot wel 3.600 kilogram kunnen wegen en een voorste hoorn van wel 60 centimeter lang kunnen krijgen. Zij verlaten hun moeder rond de leeftijd van drie jaar. In de natuur vormen zij dan samen een tijdelijke groep met dieren van dezelfde leeftijd. Later kunnen zij er zelf op uit trekken om elders kweekman te worden,” legt coördinator Jan Dams uit.