Zoo Antwerpen verwelkomt begin juli twee Afrikaanse witte neushoorns: “Zonder de inspanningen van dierentuinen zou deze soort niet meer bestaan” David Acke

04 juni 2020

17u09 0 Antwerpen Begin juli verwelkomt de Zoo Antwerpen voor het eerst in decennia opnieuw twee neushoorns. Het gaat om twee mannetjes die overkomen uit een andere Europese zoo. De kolossale dieren zijn een buitenkans voor de Antwerpse wetenschappers van de zoo om de dieren te bestuderen. Voor de komst van de twee neushoorns moet het voormalige Rundergebouw wel volledig aangepast worden: een stevige betonnen vloer en hekwerk zijn nodig en ook de toegangspoorten moeten verhoogd en verbreed worden.

Arbeiders zijn volop bezig om de savanne bij de Egyptische tempel uit te breiden want de giraffen en zebra’s krijgen er twee bewoners bij. En het zijn niet de minste. Twee Afrikaanse witte mannetjes neushoorns zullen begin juli overkomen uit een andere Europese zoo. Hun verblijf komt aan de overkant van de savanne in het historische Rundergebouw. Beide savannes, in totaal 4.000 vierkante meter groot, zullen met elkaar verbonden worden.

Iconische dieren

“De komst van de twee neushoorns is een geweldige opsteker voor de Zoo. Het zijn iconische dieren die bij velen tot de verbeelding spreken. Als zoo heb je een aantal parameters die bepalen of je dieren onderbrengt. In het geval van deze neushoorns is dat het ongelofelijke verhaal dat deze soort zonder de inspanningen van de dierentuinen niet meer zou bestaan. Daarnaast hebben we als zoo ook de ervaring om deze dieren te verzorgen. In het verleden hadden we al eens neushoorns”, vertelt Ilse Segers van Zoo Antwerpen.

In de Zoo zijn ongeveer dertig wetenschappers direct en indirect aan de slag. “Voor hen is dit een ongelofelijke kans om deze dieren te bestuderen. In het wild is het ondertussen zo goed als onmogelijk geworden om neushoorns zo nauwgezet te kunnen volgen en te bestuderen. Dit is een geweldige kans om meer over deze soort te weten te komen”, gaat Segers verder.

Extra beton

De komst van deze zwaargewichten zorgt er wel voor dat hun nieuwe verblijf aangepast moet worden. Het historische Rundergebouw krijgt daarom een upgrade, met oog voor het bewaren van het erfgoed. “De restauratie van het gebouw is in augustus vorig jaar gestart maar het masterplan is al veel langer aan de gang”, vertelt Anne Gorlé, architect bij Patine. Zij staat mee in voor het restaureren van de erfgoed elementen. “Bij de restauratie moet je rekening houden met erfgoed, de dieren en de bezoekers en dat maakt dat je toch een hele puzzel moet leggen. Zo hebben we de vloer moeten verstevigen met beton, moesten de toegangspoorten breder en hoger gemaakt worden en hebben we het historisch hekwerk moeten vervangen door een steviger exemplaar.”

Vlaams minister voor Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kreeg een rondleiding en uitleg hoe de ZOO erfgoed en dierenwelzijn harmonieus in elkaar laat overvloeien.