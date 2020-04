Zonnig paasweekend, en toch schrijft Antwerpse politie minder corona-pv’s uit Patrick Lefelon

13 april 2020

18u23 0 Antwerpen Tijdens het paasweekend heeft de Antwerpse politie 148 pv’s uitgeschreven voor 434 mensen die tegen de coronamaatregelen zondigden. Dat is iets lager dan de voorbije weekends en relatief weinig, gezien het zonnige weer en de algemene indruk dat er veel meer volk in pleinen en parken rondloopt.

Burgemeester Bart De Wever liet in een N-VA-advertentie dit weekend verstaan dat zijn politiekorps geen boetes zou uitschrijven voor wie op een bankje uitrustte. De politie concentreert zich op het handhaven van de social distancing en het samenscholingsverbod. Op de ene plek gebeurde dat al strenger dan op de andere. Onder meer op de Scheldekaaien en in de parken, waar zaterdag en zondag honderden mensen al dan niet met kinderen rondliepen, greep de politie pas in als er echt samengetroept werd.

Zwempartij op oprit

Zondag alleen werden 67 coronagerelateerde vaststellingen gedaan. Zo werd zondag op De Gerlachekaai een gezelschap van vijftien volwassenen en kinderen beboet, omdat zij verzameld zaten op en rond een bank. Lang niet iedereen bleek op hetzelfde adres te wonen. Ze schonden daarbij de opgelegde maatregelen.

In Deurne had zondag iemand een zwembad op de oprit gezet. Een vijftal volwassenen en twee kinderen hielden er een zwempartij. Ook deze families kregen een proces-verbaal.

Aan het park aan de Kattendijksluis waar veel jongeren samenkwamen werd nauwelijks opgetreden. Dit in tegenstelling tot pleinen zoals het Sint-Jansplein en het Terloplein, waar heel wat mensen wél op de vingers werden getikt.

Ruim 2.000 pv’s in totaal

In de periode van 20 maart tot en met zondag 12 april stelde de Antwerpse politie 2.037 processen-verbaal op en werden 4.578 mensen en 86 rechtspersonen in die pv’s geregistreerd.

De wijkteams en bemiddelingsteams hebben ook al 413 personen, die al twee keer of meer met de politie in contact kwamen, nauwkeuriger ingelicht over Covid-19.

De politie trad op tegen 86 instellingen. De meeste processen-verbaal werden opgesteld tegen winkels die niet-essentiële goederen verkochten, wisselkantoren en horecazaken. Opvallend is ook hoe cafés creatief omgaan met de maatregelen en niet-toegestane afhaaldiensten aanbieden. De politie stelt ook vast dat nachtwinkels dreigen de rol van horecazaken over te nemen.

Corona-inbreekster

Er zijn zelfs mensen die de coronacrisis misbruiken om criminele feiten te plegen. Op 11 april probeerde een vrouw toegang te krijgen tot appartementen door zich uit te geven voor een coronacontroleur. Ze maakte de slachtoffers wijs dat ze de politie zou bellen als ze geen toegang kreeg tot de woning. Eens binnen begon ze kasten te doorzoeken. De vrouw kon enkele uren na de eerste meldingen gevat worden. Ze werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.