Zonen van prostituee vrijgelaten in moordonderzoek Van der Heyden Patrick Lefelon

21 november 2019

17u34 1 Antwerpen De twee zonen van prostituee Wanda V.R. zijn door de Nederlandse politie vrijgelaten. Zij waren gearresteerd in het onderzoek naar de verdwijning van de loodgieter Johan van der Heyden (56) uit Lint. Hij verdween na een bezoek aan prostituee Wanda V.R. uit Zoersel.

De jongens van 16 en 17 jaar waren afgelopen weekend gearresteerd in een woonwagenpark in Nederland. Hun moeder zit sinds augustus in de gevangenis in Antwerpen. Zij werd opgepakt in haar villa aan de Wandelweg in Zoersel waar zij ook klanten ontving. Eén van haar beste klanten was de 56-jarige loodgieter Johan van der Heyden uit Lint.

De Nederlandse en Belgische politie zoeken al maanden naar het stoffelijke overschot van de verdwenen loodgieter uit Lint. Hoofdverdachte is zware jongen Nicky S. (30) die afgelopen weekend werd gearresteerd. Hij had het afgelopen jaar een relatie met prostituee Wanda V.R. Verder zitten nog een Nederlandse vrouw en haar dochter in de cel.

De twee zonen van Wanda V.R. waren aan hun lot overgelaten. De jongens van 16 en 17 jaar moesten door inbraken aan geld zien te geraken om eten te kopen. Hun stiefvader keek na de arrestatie van hun moeder Wanda V.R. niet naar hen om.