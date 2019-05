Zomerzoektocht in Rivierenhof Jan Aelberts

23 mei 2019

15u18 0 Antwerpen Ook dit jaar verrast het Rivierenhof jou met een boeiende en gevarieerde zomerzoektocht. Het Rivierenhof in Deurne organiseert van 14 juni tot 16 september een zomerzoektocht. Bij deze zoektocht heeft iemand iets kostbaars begraven en is het aan jou om uit te zoeken wie de schat verborg en waar.

Met de hulp van foto’s en letters los je onderweg zoekvragen op. Wie de code kraakt, vindt de schat van het Rivierenhof. Onderweg ontdek je de mooie hoekjes van het park en leer je bij over de geschiedenis van het provinciaal groendomein. De tocht doe je in een halve dag met de fiets en in een dag te voet. Je legt ongeveer 5 kilometer af. Een schattenjachtbrochure kost 5 euro en is te koop aan het startpunt bij de domeinwachters van het Rivierenhof op de Turnhoutsebaan via www.terranova.be.