Zomerscholen Stedelijk Onderwijs blijken groot succes (en ondertussen maakt iedereen zich al op voor 1 september) David Acke

24 augustus 2020

17u10 0 Antwerpen De zomerscholen van het Stedelijk Onderwijs waren een groot succes. In totaal namen 543 leerlingen van het basisonderwijs deel aan de zomerscholen. De leerlingen van het secundair onderwijs genieten momenteel nog van hun laatste week in de zomerschool Stedelijk Lyceum Olympiade. Ondertussen bereidt het Stedelijk Onderwijs zich voor op 1 september: “Wij volgen de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen.”

De afgelopen twee weken konden kinderen van het lager onderwijs terecht in de Antwerpse Zomerscholen van het Stedelijk Onderwijs om er op een speelse manier te werken aan bepaalde vaardigheden. Door de coronacrisis moesten kinderen het stellen met afstandsonderwijs en online leren maar dat is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Om die mogelijk opgelopen achterstand weg te werken, organiseerde het Stedelijk Onderwijs de Zomerscholen. En dat was een succes. 543 leerlingen kwamen er op, en dat op vrijwillige basis. De scholen moedigden de ouders van de kinderen wel aan, maar verplichten konden ze hen niet.

Stagiairs

De leerkrachten werden bijgestaan door studenten van de AP Hogeschool Antwerpen die als stagiairs aan de slag gingen. Voor hen was het meteen een goede leerschool voor wat hen later te wachten staat. “Je ziet het verschil en de vooruitgang die de kinderen maken op vlak van taalvaardigheid, omdat ze veel moeten spreken en altijd in echte communicatieve situaties hun taalvaardigheid oefenen, niet met invulblaadjes of werkschriften”, vertelt stagiair Sumaya. Zelf heeft ze ook veel bijgeleerd. “Ik leer hier variëren en differentiëren, werk aan mijn timing en klasmanagement.”

“Net als bij het werkplekleren zoals we dat sinds een jaar organiseren zijn Sumaya en de andere stagiairs een deel van een hecht zomer schoolteam. Ze leren van het co-teachen, het observeren van ervaren leraren en krijgen heel veel directe feedback, met focus op wat ze al wel kunnen. Deze intense ervaring doet ze echt groeien als toekomstige leraren”, klinkt het bij het Stedelijk Onderwijs. De leerlingen van het secundair onderwijs genieten momenteel nog van hun laatste week in de Zomerschool Stedelijk Lyceum Olympiade.

Klaar voor 1 september

Ondertussen wordt alles in gereedheid gebracht om de deuren op 1 september opnieuw te openen. “De scholen van Stedelijk Onderwijs volgen de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen. Die staan per onderwijsniveau beschreven in draaiboeken. Zo houden we bijvoorbeeld rekening met voldoende ventilatie van de klaslokalen en andere ruimtes. Is er geen systeem aanwezig, dan verluchten we regelmatig de ruimtes. Is er wel een mechanisch ventilatiesysteem? Dan moet er altijd verse lucht geventileerd worden. In alle scholen van Stedelijk Onderwijs die over een ventilatiesysteem beschikken, zijn de instellingen aangepast zodat er steeds met verse lucht, en dus geen gerecupereerde lucht, geventileerd wordt”, klinkt het nog.