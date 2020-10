Zomerfabriek wordt vijf dagen lang dé hotspot voor circusliefhebbers tijdens Cirk Fabrik ADA

06 oktober 2020

09u31 0 Antwerpen Vijf dagen lang wordt de Zomerfabriek omgebouwd tot Cirk Fabrik. Met op het programma: alle gratis circusvoorstellingen die de Zomer van Antwerpen plande op de Zomerbar, aangevuld met een knotsgek dans- en circuskamp voor kinderen. Maar ook Circus Ronaldo slaat met Cinema Malfait hun filmbarak weer op.

Een razendsnelle circus-rollerderby van Les Patineurs, een 5 uur lange hypnotiserende muizenvallenact van acrobaat Bert Vanden Berghe en het clowneske NIETS van die.f. Liever zelf vliegen in de trapeze van Ell Circo D’ell Fuego en met je bubbel hangen in de spacenetten van Lyapunov. Daarbovenop geeft Moving Forward Dance C° een urban performance met NA.

Van 2 tot en met 6 november wordt de Zomerfabriek van de Zomer van Antwerpen omgebouwd tot Cirk Fabrik met allerlei gratis circusvoorstellingen. Normaal zouden die doorgaan op de Zomerbar maar door het coronavirus moest de organisatie die Zomerbar annuleren. De voorstellingen verhuizen daarom naar de Zomerfabriek.

Kinderen van 6 tot 12 jaar beleven de tijd van hun leven op het Dans&Cirk-kamp. De ervaren coaches van dans!Apen en Ell Circo D’ell Fuego nemen ze mee op een knettergek dans- en circusavontuur vol muziek, acro en plezier. Inschrijven kan per dag, voor meerdere dagen of de hele week. Tickets voor het Dans&Cirk-kamp zijn vanaf 8 oktober 10u te koop via www.zva.be en op 03 224 85 39.

Circus Ronaldo: Cinema Malfait

Op het gras onder de bomen zet Circus Ronaldo hun Cinema Malfait-barak op voor ‘De Magneet Man’, een tragikomedie van Gust Van den Berghe. De film toont de levensreis van Lucien - gespeeld door circuslegende Danny Ronaldo - op het grote kleine scherm.

Tickets voor Cinema Malfait, te zien van 2 tot en met 5 november, zijn verkrijgbaar vanaf 8 oktober vanaf 10u via www.zva.be en op 03 224 85 39