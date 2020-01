Zomerfabriek lanceert Open Call voor programma zomer 2020 ADA

13 januari 2020

Zomerfabriek geeft terug een groot deel van haar programma uit handen. Voor de editie 2020 zoekt Berchem's best kept secret opnieuw organisatoren om het programma compleet te maken.

Zomerfabriek - de hotspot voor spoken word, The Classics, jam sessions, vele feestjes in Club Z en meer - stuurt voor het tweede jaar op rij een OPEN CALL de wereld in. Via deze oproep zoekt Zomerfabriek Antwerpenaren met eigenzinnige ideeën en concepten, die deze zomer op het oude gasterrein aan de Minkelersstraat tot leven zouden kunnen komen. Van een party, een cosy concert, een theatervoorstelling tot een workshop of een fashion show, een vintage markt, een boekpresentatie tot een screening of een pittig debat. In 2019 werden uit 80 inzendingen 20 projecten geselecteerd.

“Als richtlijnen geven we mee: kom met een concept dat verrast, dat mensen samenbrengt, open en voor iedereen is maar met een focus op 18- tot 30-jarigen, een positieve vibe uitstraalt, voor een divers en grootstedelijk publiek en gratis toegankelijk is”, vertelt Samuel Pinillos van Zomerfabriek.

Een jury buigt zich over alle inzendingen en selecteert er twintig. Ideeën die weerhouden zijn, krijgen de keuze uit drie zomerse locaties op het terrein waar het project kan doorgaan en ontvangen technische en communicatieve ondersteuning. Bovendien krijgen zij ook een financiële push in de rug. Tien projecten ontvangen 500 euro en tien ideeën worden ondersteund met 1.000 euro.

Alle ideeën voor de OPEN CALL 2020 kunnen worden ingezonden t/m 31 januari via de website van Zomerfabriek. Vragen over de OPEN CALL: Samuel@zva.be