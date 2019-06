Zomerbar in park Sorghvliedt vandaag geopend Jan Aelberts

05 juni 2019

17u02 1 Antwerpen De ZoMeRiE in park Sorghvliedt is sinds vandaag open. “We willen hier een kind- en familievriendelijke zaak van maken. Een no-nonsense bar met heel veel soorten drankjes en homemade eten”, zeggen uitbaatsters Inge en Lien.

De twee werkten vroeger al samen in een restaurant. “Inge was kok en ik zaalverantwoordelijke”, zegt Lien. “In onze zoektocht naar een eigen restaurant, zagen we het aanbod van AG Vespa die naar een tijdelijke uitbater zocht voor een zomerbar midden in een park. Een sprong in het diepe, want wij kennen Hoboken niet. Wel waren we onmiddellijk verliefd op deze plek. Als dit ons bevalt, denken we erover om de koetshuizen om te vormen tot een eigen zaak.”

“We willen eerst hier deze zomer een kind- en familievriendelijke zaak uitbaten. Een no-nonsense bar met heel veel soorten drankjes en homemade eten zoals lekker gebak en soep, pannenkoeken, ijscoupes, croques en gezonde knabbels zoals hummus, groentenspread en nacho’s met guacomole. Er zullen ook vegetarische keuzes zijn.”

Barbecue

Bezoekers kunnen ook spelletjes uitlenen zoals Kubb, badmintonracketjes, petanqueballen en een springtouw. Achter de Oranjerie staat een loungehoek en ook de strandstoelen staan klaar voor de zomer. Daarnaast staan er nu al enkele evenementen op de agenda. “Op zondag 23 juni kunnen kinderen yoga beoefenen en aansluitend organiseren we een brunch”, zegt Lien. “Tijdens ‘Vlaanderen Feest’ op zondag 7 juli kunnen Hobokenaars hier in het park komen barbecueën. En als het regent, vieren we binnen feest want dan bakken we pannenkoeken à volonté voor 3,5 euro.”

De zomerbar is tot eind oktober open van woensdag tot en met zondag van 12 uur tot 23 uur. Bij regen sluit de zaak om 19 uur.