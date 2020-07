Zomerbar De Koninck op zoek naar kunstenaars om paspoppen nieuw leven te geven en goed doel om te steunen Sander Bral

30 juli 2020

15u36 0 Antwerpen De pop-up zomerbar BREW van Brouwerij De Koninck geeft kunstenaars van alle disciplines deze zomer carte blanche met honderd oude paspoppen. Nadien worden de herboren paspoppen geveild voor een lokaal goed doel. BREW doet zowel voor de keuze van het goede doel als de kunstenaar een open oproep. “

Zomerbar BREW, een samenwerking tussen Brouwerij De Koninck, communicatiebureau BUZZ en cateraar Ruigg lanceert met ‘Pimp my Crew’ een opmerkelijk kunstproject. BREW gaat op zoek naar kunstenaars uit alle disciplines om de komende weken tijdens live sessies hun ding te doen met net geen honderd oude paspoppen, ter beschikking gesteld door decorbedrijf Sprookjes uit Mortsel. “Geheel coronaproof en volgens de zopas verstrengde maatregelen”, benadrukt BREW. “Na de zomer worden de gepersonaliseerde poppen, die tot leven zullen komen in een onvergetelijke periode, geveild. De opbrengst gaat naar een lokaal goed doel. Ook daarvoor doen we beroep op suggesties van het grote publiek.”

Livesessies

BREW is op zoek naar kunstenaars, schilders, graffiti-artiesten, grafisch vormgevers, designers, mode-ontwerpers, beeldhouwers en andere artiesten en creatievelingen om tijdens livesessies hun ding te doen in een ter beschikking gesteld atelier. Nog heel de zomer zijn de creaties te bezichtigen in de zomerbar en in september worden de paspoppen geveild. “Mensen kunnen zo een uniek stukje Antwerpse kunst - geboren in een nu al historische zomer - in huis halen.”

Zoektocht goed doel

De opbrengst gaat naar een lokaal goed doel. “Welk doel? Daarvoor zijn suggesties welkom”, benadrukt BREW. “Zolang het maar om een organisatie uit de regio’s 2018 of 2060 komt die de nodige steun kan gebruiken.”

Het project ging van start op woensdag 29 juli. Kunstenaars kunnen zich nog aanbieden voor de volgende sessies op zaterdag 1, woensdag 5 en zaterdag 8 augustus telkens van 14 tot 18 uur.