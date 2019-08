Zomerbar Chillrijk.be vanaf morgen open Jan Aelberts

07 augustus 2019

19u32 2 Antwerpen Chillrijk.be, de zomerbar van, u raadt het al, Wilrijk is vanaf morgen open tot 24 augustus. Het is al de zesde editie.

“Samen met een hele ploeg vrijwilligers staan we voor de zesde keer op rij twee weken in het Park van Eden en bieden tal van activiteiten aan waaronder workshops, live optredens, dansinitiaties, film, volkskeuken, speldagen, literaire avonden en DJ-sets”, klinkt het bij het district. “Dit alles gaat door in een decor van zelfgebouwde palettenmeubels en gepimpte tuinmeubels. Uiteraard kan je ook elke dag genieten van dranken en snacks aan democratische prijzen, allemaal geserveerd door een bende enthousiaste vrijwilligers.”

De zomerbar ligt in het Park Van Eden en is elke dag open vanaf 14 uur.