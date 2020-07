Zomerbar Bocadero opent ‘het grootste terras van Antwerpen’ Annelin Marien

03 juli 2020

11u40 1 Antwerpen Het was nog niet helemaal zeker of Bocadero wel zou openen deze zomer, maar op 9 juli is het dan toch eindelijk zover. De populaire zomerbar op de Rijnkaai in Antwerpen pakt het dit jaar evenwel iets anders aan: zonder strand en danslessen, maar mét ‘het grootste terras van Antwerpen’.

Bocadero is al jarenlang een vaste waarde in Antwerpen, en ook deze zomer kan je er een hapje eten en drinken vlak aan de Schelde. De zomerbar werd dit jaar coronaproof gemaakt: het grote strand werd vervangen door een terras van 1.500 vierkante meter. Ook de salsa- en tangodansavonden en dj-sets werden afgeschaft, maar durfallen kunnen zich uitleven tijdens een bungeejump. Lunchen en dineren kan in de ‘Bocadero Bistro S29’, fans van de Italiaanse keuken kunnen terecht in de Gusto Take-Out voor fingerfood.

Bocadero opent de deuren van z’n terras op 9 juli, en dat nog tot en met 30 september. Elke dag open van 12 uur tot 1 uur ’s nachts.