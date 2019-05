Zomer van Antwerpen zet nog meer in op minderheidsgroepen en toegankelijkheid ADA

22 mei 2019

13u29 0 Antwerpen Een zomer voor iedereen: met die slogan gaat Zomer van Antwerpen haar 25e editie in. Van 21 juni tot en met 1 september 2019 zet het festival haar deuren open voor iedereen: kansarmen maar ook mensen met visuele en auditieve handicap. Voor blinden en slechtzienden organiseert het festival voor de eerste keer een circusvoorstelling met audiodescriptie.

Voor de 25ste verjaardag van het zomerfestival roept Zomer van Antwerpen deze editie uit tot ‘Zomer voor Iedereen’. Iedereen die iets kan missen, kan tijdens het aankopen van tickets in het online bestelproces een donatie achterlaten. Daarmee maak je het mogelijk om anderen, die net iets minder hebben, met grote korting naar onze circusvoorstellingen te laten gaan.

Zo krijgen houders van een A-Kaart met Kansentarief vanaf dit jaar korting op de circusvoorstellingen: zij betalen 4 euro in plaats van de reguliere 12 euro. Ook werd het netwerk met doelgroeppartners uitgebreid. Deze doelgroeppartners, waaronder CAW, OCWM, Kras, Cultuurverkenners, JAC en Merksemdok bieden het festivalprogramma aan aan hun achterban. Zij betalen vervolgens sterk gereduceerde tickettarieven. Bovendien werkt Zomer van Antwerpen vanaf dit jaar samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Lidorganisaties van het fonds kunnen met korting tickets reserveren voor een aantal voorstellingen.

Toegankelijkheid

Het festival verlaagt niet alleen financiële drempels. Er wordt ook extra ingezet op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voor blinden en slechtzienden organiseert het festival voor de eerste keer een circusvoorstelling met audiodescriptie. “Hierbij beschrijft een stem nauwgezet wat er in de voorstelling ‘Lexicon’ van het Welsche gezelschap NoFit State tussen de dialogen gebeurt. Spannend, maar we hebben 100% vertrouwen in de tolken waar we al jaren heel goed mee samenwerken,” aldus Samuel Pinillos, publiekswerker bij Zomer van Antwerpen.

Nieuw is ook de werkgroep ‘toegankelijkheid voor doven en slechthorenden’. Samen met hoorcoach Regina Bijl, audiologen Dorien Van Daele en Jolien Desmet koos Zomer van Antwerpen ervoor om bij twee voorstellingen luisterondersteuning van Phonak te voorzien. Een slimme zender capteert het geluid en zendt het rechtstreeks door naar een hoofdtelefoon. Zo kunnen slechthorenden de voorstelling comfortabel kan volgen.