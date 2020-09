Exclusief voor abonnees Zomer Van Antwerpen pakt uit met Donna’re: “Vier totaal verschillende dansers met hun eigen ervaring hoe het voelt om vrouw te zijn” Sander Bral

08 september 2020

11u15 10 Antwerpen Vier dansende vrouwenlijven in het robuuste, industriële en mannelijke karakter van Petroleum-Zuid. Dat is de spanning die choreografe Valentina Nigro (36) opzoekt in haar voorstelling Donna’re in het teken van Zomer Van Antwerpen. “Bezoekers zitten rond de dansers, elk met hun eigen perspectief, net zoals iedereen anders naar de wereld kijkt.”



Nu de stad het coronavirus terug beter onder controle lijkt te hebben, is er toch nog een (na)Zomer Van Antwerpen mogelijk en startten choreografe Valentina Nigro (36) en haar vier danseressen van Company NOI de repetities voor Donna’re terug, dat zich vanaf donderdag zal afspelen in een gigantische loods op Petroleum-Zuid.

“Donna’re is eigenlijk een reproductie van een eerdere voorstelling Donna, in CC Berchem vier jaar geleden”, legt Valentina uit. “Nadien hebben we nog een aangepaste versie gedaan in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, wat erg interessant was om te werken. Niet in het vaste kader van een theater maar op een meer organische, avontuurlijkere locatie. Omdat Zomer Van Antwerpen dikwijls met unieke locaties werkt, zijn we deze zomer samen in zee gegaan.”

Perspectief

“Meer dan ooit wil ik de vrouwelijke energie in Donna(‘re) laten botsen. Vier verschillende vrouwenlijven die elk hun eigen verhaal brengen in een harde industriële omgeving. De bezoekers zullen in hun bubbels rond de dansers zitten, zodat iedereen een eigen perspectief krijgt, ook zoals wij elk op een andere manier naar de wereld kijken.”

