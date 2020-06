Zomer van Antwerpen op één dag zo goed als uitverkocht PhT

18 juni 2020

19u26 0 Antwerpen Het viel een beetje te verwachten: haast alle tickets voor betalende voorstellingen van de Zomer van Antwerpen waren donderdagavond al uitverkocht. Dat deelde de organisatie mee. Enkel voor ‘De meisje’ van MartHa!tentatief & Jaouad Alloul zijn er nog kaarten.

De ‘Zomer’ start op 1 juli en duurt tot 30 augustus. Het grootste cultuurfestival van Europa moest zwaar afslanken door de coronamaatregelen. Toch is er een gevarieerd programma ineengebokst met dans, theater, circus, comedy en muziek. Ook het populaire Cionema Urbana is terug. Voorlopig ligt de limiet op 200 toeschouwers per voorstelling.

Het programma vind je op www.zva.be