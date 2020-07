Zomer van Antwerpen maakt filmprogramma populaire Cinema Urbana bekend: “zachte en hoopvolle verhalen” David Acke

22 juli 2020

11u21 0 Antwerpen Het programma van Cinema Urbana, de openlucht filmreeks van Zomer van Antwerpen, is bekend gemaakt. Van 5 tot en met 29 augustus schuif je om 22 uur onder de sterrenhemel aan voor “zachte en hoopvolle verhalen.” Onder andere ‘Hors Normes’, de slotfilm van filmfestival Cannes 2019, staat op het programma.

Fans van de Zomer van Antwerpen hebben er enkele jaren op moeten wachten maar deze editie staat het populaire Cinema Urbana opnieuw op de agenda. Cinema Urbana is dit jaar een warm bad vol zachte en hoopvolle verhalen. Met onder andere de liefdevolle documentaire ‘Mother’ van Antwerpse regisseur Kristof Bilsen, de poëtische animatiefilm ‘J’ai perdu mon corps’ over een hand die zijn lichaam zoekt en het hartverwarmende ‘Hors Normes’, de slotfilm van filmfestival Cannes 2019. Ook bijzonder: de film ‘Luce’ van Julius Onah was nog niet eerder in België te zien en ‘Light of my Life’ van Casey Affleck had na zijn passage op Film Fest Gent geen vertoning meer op het grote scherm. De films worden voorafgegaan door een speciale reeks kortfilms, geselecteerd door BREEDBEELD VZW.

Coronamaatregelen

De filmvertoningen verlopen volgens de laatste veiligheidsmaatregelen. Zo zijn mondmaskers verplicht bij het binnen- en buitengaan, eenmaal zittend op je plaats mag het mondmasker worden afgezet. Wil je zeker zijn van een plaatsje, kom dan op tijd: conform de huidige maatregelen werken we met een maximum aantal bezoekers per vertoning. Aan de ingang vragen we, in het kader van mogelijke contact tracing door instanties van de federale overheid, naar de naam en telefoonnummer van één van de bezoekers uit de bezoekbubbel.

Cinema Urbana gaat door op het nieuwe zuidelijke deel van de Scheldekaai. Neem je eigen zitje en kussens mee om extra comfortabel te zitten of zoek samen met je bubbel een plekje op de grond. Vergeet bij koudere avonden je zachte fleece deken niet. Gaat het regenen, dan neem je het best een regenjas mee: de nieuwe locatie aan de Scheldekaai is niet overdekt. In tegenstelling tot eerder bericht is reserveren niet nodig.

Filmvoorstelling voor blinden en slechtzienden

Op 8 augustus wordt de film ‘Instinct’ van Halina Reijn voorzien van audiodescriptie via de app Earcatch. Via je koptelefoon beschrijft een stem wat er in beeld gebeurt. De app zorgt ervoor dat de audiodescriptie precies gelijk loopt met wat er in beeld te zien is. Meer informatie is te verkrijgen via nathalie@zva.be

Programma

- woensdag 05/08/2020 Ema door Pablo Larraín, 2019

- donderdag 06/08/2020 Mother door Kristof Bilsen, 2019

- vrijdag 07/08/2020 La Llorona door Jayro Bustamante, 2019

- zaterdag 08/08/2020 Instinct door Halina Reijn, 2019. Bij deze film voorzien we audiodescriptie voor blinden en slechtzienden via de app Earcatch. Meer informatie via nathalie@zva.be

- woensdag 12/08/2020 Carmen y Lola door Arantxa Echevarría, 2018

- donderdag 13/08/2020 J’ai perdu mon corps door Jérémy Clapin, 2019

- vrijdag 14/08/2020 Beats door Brian Welsh, 2019

- zaterdag 15/08/2020 Light of my Life door Casey Affleck, 2019

- woensdag 19/08/2020 Wild Rose door Tom Harper, 2018

- donderdag 20/08/2020 Les Misérables door Ladj Ly, 2019

- vrijdag 21/08/2020 Proxima door Alice Winocour, 2019

- zaterdag 22/08/2020 Luce door Julius Onah, 2019

- woensdag 26/08/2020 Woman door Anastasia Mikova & Yann Arthus-Bertrand, 2019

- donderdag 27/08/2020 Hors Normes door Olivier Nakache & Éric Toledano, 2019

- vrijdag 28/08/2020 Booksmart door Olivia Wilde, 2019

- zaterdag 29/08/2020 Amazing Grace door Alan Elliott & Sydney Pollack, 2018

Cinema Urbana 5 tot en met 29 augustus van woensdag tot en met zaterdag vanaf 22 uur.