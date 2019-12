Zoektocht in dokken rond MAS naar vermiste Max Meijer afgerond zonder resultaat CVDP

19 december 2019

12u12 28 Antwerpen De politie beëindigt de zoekactie van vandaag naar de verdwenen Max Meijer (24) in de dokken rond het MAS zonder resultaat.

De Nederlandse jongen Max Meijer verdween elf dagen geleden na een nachtje stappen in Antwerpen met een vriend. Hij werd op zondagochtend 8 december voor het laatst gezien bij pitazaak ‘Kababu’ in de Schippersstraat. Nadien registreerden camera’s hem toen hij alleen rondwandelde in de buurt van het MAS.

Max liep van de Oudeleeuwenrui richting het MAS over de Oostendekaai, de Napoleonkaai en de Verbindingdok-Westkaai. Nadien sloeg hij links af naar de Londenbrug en registreerden camera’s hem het laatst in de Amsterdamstraat. Nadien ontbreekt elk spoor van hem. Twee uur later registreerde een camera aan de Rijnkaai een man die mogelijk rondloopt met de jas van Max. De politie deed een oproep naar deze getuige, omdat die mogelijk belangrijke informatie heeft.

Na een uitzending over de verdwijning in opsporingsprogramma Faroek, stroomden er tientallen tips binnen. De politie hield vandaag een zoekactie in de dokken rond het MAS, maar rondde die om 14 uur af zonder resultaat.