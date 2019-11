Zoektocht Ben Vanleene (28) opnieuw gestaakt: “Bekijken wat de volgende acties zijn” Sander Bral & Caroline Van de Pol

15 november 2019

17u50 3 Antwerpen De politie heeft vrijdag weer heel de dag met man en macht gezocht naar de vermiste Ben Vanleene (28). De site rond de Slachthuislaan, waar Ben voor het laatst gespot werd op camera, en de IJzerlaan werden zonder succes uitgekamd. Rond half zes vrijdagavond werd de zoektocht opnieuw gestaakt. “We gaan bekijken wat de volgende acties zijn.”

De 28-jarige Ben Vanleene uit Antwerpen verdween vorige week zondag nadat hij de voetbalwedstrijd Royal Antwerp FC tegen Club Brugge had bijgewoond. Zijn telefoon gaf voor het laatst signaal aan de Slachthuislaan in de buurt van Antwerpse Sportpaleis. In die omgeving werd hij ook voor het laatst op beeld genomen door bewakingscamera’s.

Heel de week werd de omgeving van het Sportpaleis uitgekamd, de politie zocht langs de Slachthuislaan en de civiele bescherming speurde het Lobroekdok af met sonarboot. Vrijdag werd de zoektocht verder gezet met focus op het noordelijke deel van de Slachthuislaan en de IJzerlaan.

Gestaakt

Rond half zes werd de zoektocht gestaakt door de politie. Het is nog niet duidelijk wat de volgende stappen van de politie zijn. “Wanneer de volgende acties plaatsvinden, moet nog bekeken worden. Tips mogen blijven doorgegeven worden via het gratis nummer 0800/30.300”, benadrukt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Ben Vanleene is 1m82 lang en normaal gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere kakigroene jas met kap, een rode hoodie, een roodwitte sjaal van Royal Antwerp FC, een donkere jeansbroek en bruine lederen schoenen.