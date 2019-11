Zoekactie naar vermiste Ben Vanleene stopgezet, nieuwe beelden opgedoken Patrick Lefelon

13 november 2019

11u00 40 Antwerpen Ben Vanleene (28) is na een hele dag zoeken in en rond het Lobroekdok aan het Sportpaleis niet gevonden. De Antwerp-supporter verdween zondagavond. Er zijn wel nieuwe camerabeelden opgedoken waar Ben op te zien is terwijl hij over de Slachthuislaan loopt. In die buurt valt ook zijn gsm-signaal uit.

De hele dag waren politie en civiele bescherming in de weer rond het Lobroekdok achter het Sportpaleis. De 28-jarige Ben Vanleene was daar gezien toen hij het premetrostation van Schijnpoort verliet. De speurders kamden de verlaten gebouwen van de slachterij en de donkere plekken onder het viaduct naast het Sportpaleis uit.

De civiele bescherming speurde de hele dag met een sonarboot het Lobroekdok af. Rond 15 uur was het dok helemaal doorzocht, zonder resultaat.

Vanaf ‘s morgens gingen vrienden, familie en werkmakkers rond in de ruime omgeving van het Schijnpoort. In de wijk Dam, Park Spoor Oost tot aan Park Spoor Noord werden affiches en pamfletten opgehangen.

“Ben was sinds twee jaar product engineer bij Keppel Seghers in Klein-Willebroek. Vanmorgen heeft de zaakvoerder ons gevraagd om naar Antwerpen te komen om te helpen zoeken. Dat is het minste wat wij voor de familie van Ben kunnen doen”, zegt een collega.

Nieuwe beelden

De zoektocht leverde wel nieuwe informatie op die bevestigde dat Ben zondagavond rond 18u30 wel degelijk heeft rondgewandeld in de buurt van het Lobroekdok. Nieuwe beelden van een bewakingscamera in de buurt van de Slachthuislaan/Samberstraat laten Ben zien terwijl hij komt aangewandeld. Dan maakt hij rechtsomkeer en wandelt vermoedelijk over de Slachthuislaan terug richting van Schijnpoort.

Dat is een vermoeden want over die weg terug naar Schijnpoort zijn er geen beelden meer. Het signaal van zijn gsm wordt er wel opgevangen maar nog voor 19u30 valt dat gsm-signaal uit.

Vandaar dat politie en civiele bescherming de omgeving van het Slachthuislaan met het Lobroekdok ernaast, zo grondig doorzochten. Twee nieuwe rioleringskanalen die in het verlengde van het Lobroekdok liggen, werden nog niet doorzocht. Het is niet duidelijk hoe die kanalen technisch zijn aangesloten op het Lobroekdok waardoor duiken in die kanalen te gevaarlijk is. Mogelijk komen die rioleringskanalen de volgende dagen nog aan bod.

De Lijn

Zondag was er verwarring over de plaats waar Ben Vanleene voor het laatst was gezien. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat hij in premetrostation Meir was afgestapt omdat hij daar woont.

De bewakingsbeelden van het premetrostation konden maandag echter niet bekeken worden. De Lijn ontkent echter ten stelligste dat er geen veiligheidsverantwoordelijke beschikbaar was op deze feestdag.

Woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn: “De verantwoordelijke bij De Lijn werd maandag gecontacteerd en had er allerminst problemen mee om zich op de feestdag te verplaatsen naar Antwerpen om de beelden de dag zelf nog uit te lezen. Hij werd evenwel opnieuw gecontacteerd met de boodschap dat de beelden de volgende dag mochten uitgelezen worden.”

Heeft u Ben nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, gelieve contact op te nemen op het gratis nummer 0800 30 300.