Zoekactie naar vermiste Antwerp-supporter; beelden premetro bekeken Patrick Lefelon

12 november 2019

16u55 6 Antwerpen De Antwerpse politie is gestart met een zoekactie naar de vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene (28). Hij is spoorloos sinds zondagavond toen hij na de gewonnen match Antwerp-Club Brugge met de tram naar huis keerde.

De zoekactie van de politie concentreert zich rond de achterkant van het Sportpaleis. Daar ligt ook het Lobroekdok.

Het onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat Ben Vanleene in de buurt van het Sportpaleis van de tram is gestapt. Aanvankelijk dachten zijn vrienden dat hij zondag rond 18.30 uur veel verder met de tram was doorgereden en op de Meir was uitgestapt. Ben en zijn vriendin wonen vlakbij de Meir.

De politie controleerde de beelden van de politiecamera’s in en rond de Meir maar vond daar geen duidelijk spoor terug van Ben Vanleene. De speurders wilden ook de camerabeelden van het premetrostation Meir nakijken maar dat bleek op feestdag 11 november niet zo evident. Een verantwoordelijke van De Lijn was niet onmiddellijk bereikbaar om toegang te krijgen tot de beelden.

Later op de avond dook het gsm-signaal van Ben Vanleene op aan het Sportpaleis, in de buurt van de wijk Dam. De recherche van de lokale politie Antwerpen, in samenwerking met de Cel Vermiste Personen, verlegde daarop zijn aandacht naar de omgeving van het Lobroekdok.

Daar vindt dinsdagavond een zoekactie plaats.