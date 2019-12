Zoekactie gestart naar mogelijk voertuig en slachtoffer in Antwerps Lobroekdok Toon Verheijen

De hulpdiensten zijn dinsdagavond opgeroepen voor een reddingsactie te water ter hoogte van het Lobroekdok. “We zoeken op het Lobroekdok inderdaad naar een auto en eventueel ook een slachtoffer”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. “Een getuige verwittigde de hulpdiensten dat hij vanop de snelweg een voertuig had zien drijven op het water. Onze mensen zijn samen met de brandweer meteen ter plaatse gegaan. Ter plaatse waren er inderdaad aanwijzingen dat er mogelijk een wagen in het dok is terechtgekomen. De brandweer is samen met de politie een zoekactie gestart.”