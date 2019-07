Zoekactie aan Schelde: politie en brandweer aanwezig Redactie

21 juli 2019

11u40

Bron: Eigen berichtgeving 2 Antwerpen Aan de Schelde in Antwerpen is een zoekactie aan de gang. De politie en brandweer zijn aanwezig en er werd een helikopter ingezet. Mogelijk wordt er gezocht naar een persoon in het water.

Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Later meer.