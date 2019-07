Zoek de verschillen: de evolutie van één jaar hard werken aan de Kipdorpbrug ADA

29 juli 2019

15u28 3 Antwerpen De Noorderlijn heeft bijzonder leuke foto’s vrijgegeven van de evolutie van de werken rond de historische Kipdorpbrug. Exact een jaar geleden werd een foto gemaakt van werken en ook vandaag werd van op dezelfde plek een foto genomen. Zoek de verschillen.

Exact een jaar geleden was er van tramsporen over de Kipdorpbrug nog lang geen sprake. Ook de tramhalte en het bastion waren nog onzichtbaar. Nu, exact 365 dagen later is de situatie helemaal anders. Leuke voor en na beelden van de Noorderlijn tonen de evolutie van een jaar hard werken. De tramsporen liggen er, het bastion krijgt zijn oorspronkelijke vorm terug en ook de tramhaltes zijn zichtbaar. De archeologische site wordt ondertussen verder gereconstrueerd. Vorige week voerde de Noorderlijn bovendien de eerste testritten uit met de tram over de nieuwe sporen.