Zo ziet het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix eruit, maar afwerking duurt nog bijna drie jaar Philippe Truyts

04 januari 2020

19u17 0 Antwerpen Het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix aan Park Spoor Noord ontvangt zijn eerste patiënten pas eind 2022, maar de ‘look’ van het enorme complex heeft geen geheimen meer. De lange zijden zijn bekleed met groene, geglazuurde keramische kliktegels, de korte zijden met blauwe. De kleuren verwijzen naar het water van het Kempisch Dok en het nabije park.

Toegegeven, het had er mooier kunnen uitzien als het oorspronkelijke plan was uitgevoerd: een gevel vol mozaïektegeltjes die in het zonlicht fonkelen. Maar dat bleek na technische testen onhaalbaar.

De bouw begon vier jaar geleden. Met een vloeroppervlakte van 65.000 vierkante meter, een hoogte van 88 meter (19 verdiepingen) en 340 bedden moet ZNA Cadix de huidige ziekenhuizen ZNA Stuivenberg en Sint-Erasmus vervangen. Het ZNA Psychiatrisch centrum blijft wel in de Pothoekstraat.

Naast een spoedeisende dienst, intensieve zorg en een brandwondencentrum zul je in ZNA Cadix ook een kraamkliniek, hospitalisatieafdelingen en een dagziekenhuis vinden.

Winkels en horeca

Op de benedenverdieping komen er winkels en horeca, voor iedereen toegankelijk. Met een tram- en bushalte zal het ziekenhuis goed bereikbaar zijn. De ondergrondse parking is 42.000 vierkante meter groot, met daarbovenop een daktuin.

In de geest van de tijd is het ontwerp van Robbrecht & Daem ook bijzonder energievriendelijk. In de bouwput werd een ondergronds netwerk van 39 buizen geboord dat water tot 142 meter diep onder de grond brengt. Dat zorgt voor een duurzame verwarming in de winter én verkoeling ‘s zomers.

Afwerking

In het voorjaar van 2021 staan er technische testen op het programma, in het najaar van 2021 volgen operationele testen én de inrichting van het ziekenhuis. Toch zal het wellicht tot eind 2022 duren voor ZNA Cadix de deuren opent.