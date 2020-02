Zò ziet de beestige cast van ‘Madagaskar, de Musical’ eruit Annelin Marien

19 februari 2020

Op 28 februari gaat 'Madagascar, de Musical' in première in Capitole Gent en vanaf 9 april is deze 'feelgood' familiemusical ook te zien in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De BV's die de stemmen van de pinguïns inspreken werden eerder al bekend gemaakt, maar hoe de hoofdcast er in kostuum zal uitzien, bleef tot op heden nog geheim. Acteur Mike Wauters uit Merksem zal schitteren als Koning Julian, in een makikostuum, en doet de musical volledig op zijn knieën.

Music Hall presenteert nu, vijftien jaar na de première van de originele kaskraker, een Nederlandstalige musical gebaseerd op de film én de musical die eerder al potten brak in het Verenigd Koninkrijk. De bekende koppen die de West-Vlaamse pinguïnstemmen inspraken voor ‘Madagascar, de Musical’ zijn Lieven Scheire, Jean-Marie Dedecker, Dominique Persoone en Gunter Lamoot, en vanaf vandaag weten we ook hoe de acteurs die de beestige hoofdcast vormen eruit zullen zien als ze in vol ornaat op het podium staan.

Maki op zijn knieën

Acteur Mike Wauters uit Merksem speelt Koning Julian, een maki. “Ik vind de kostuums prachtig, met veel details, en ze zijn ook allemaal speciaal voor deze musical ontworpen, het zijn geen kopieën van de versie in het Verenigd Koninkrijk”, zegt Mike. “Ik moet zelf volledig op mijn knieën spelen, dat is best een uitdaging, maar het zorgt wel voor een leuk effect. Als je fan bent van de film, moet je zeker komen kijken, want we hebben geprobeerd de humor van Madagaskar te benadrukken. De film is al grappig, maar in de musical gaan we nog een stapje verder!”

'Madagaskar, de Musical' speelt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 april.