Zo zal het eerste Belgische testdorp voor Covid-19 op Spoor Oost werken: met activatiecode, registratie en op afspraak David Acke

05 augustus 2020

10u34 14 Antwerpen Vanaf donderdag 6 augustus vanaf 9.30 uur opent het eerste Belgische testdorp voor Covid-19 op grote schaal op de site van Spoor Oost. Inwoners van de stad Antwerpen en vier buurgemeenten kunnen daar een test laten afnemen. Dat kan enkel indien ze een activatiecode van een contactonderzoeker of de federale overheid ontvingen, geen symptomen hebben, en na registratie en het maken van een afspraak via www.testcovid.be.

De bedoeling van het testdorp is om de grote druk op de eerstelijnshulp te verminderen. Zodat Antwerpse huisartsen, spoeddiensten en laboratoria zich opnieuw volledig kunnen toeleggen op patiënten met Covid-19-symptomen of andere ziekteverschijnselen. Ook zullen bedrijven dankzij het testdorp sneller weten of een medewerker in isolatie moet of weer aan de slag kan. Verder draagt dit systeem bij tot een betere scheiding van mensen met en mensen zonder ziektesymptomen.

4 criteria voor de test

Het nieuwe testdorp is bedoeld voor mensen zónder ziektesymptomen. Wie wél ziekteverschijnselen heeft, moet zijn huisarts contacteren. Het dorp is níet vrij toegankelijk, maar énkel op afspraak en voor wie aan vier criteria voldoet. Eerst moet je een activatiecode gekregen hebben. Die code krijg je via een contactonderzoeker of automatisch na terugkeer uit een risicogebied. Daarnaast mag je géén ziektesymptomen van Covid-19 vertonen en moet je wonen in één van de negen districten van de stad Antwerpen of in de gemeente Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem. Tot slot moet je je registreren op www.testcovid.be. Op deze site moet je de verkregen activatiecode ingeven, en een aantal vragen beantwoorden. Wie in aanmerking komt, kan vervolgens een afspraak voor het testdorp maken, tot twee dagen in de toekomst. Na het maken van een afspraak krijgt de aanvrager een e-ticket met QR-code toegestuurd. Die code geeft, samen met een identiteitsbewijs, toegang tot het testdorp.

Drive-in

Het testdorp zelf is vergelijkbaar met een drive-in, een systeem waarbij zoveel mogelijk mensen op korte tijd kunnen geholpen worden. In eerste instantie is het testdorp vanaf donderdag 6 augustus voor een aantal weken zeven dagen op zeven geopend van 9.30 tot 16.30 uur. Daarbij kunnen in een eerste fase naar schatting tussen de 500 en 600 testen per dag worden afgenomen. Afhankelijk van de noden zijn er nog uitbreidingen mogelijk, zowel qua openingsuren als in aantal teststraten.

Bij de opstart zijn er drie teststraten: twee voor mensen die met de wagen komen, een voor voetgangers en fietsers. Die laatsten laten hun fiets in de fietsenstalling achter. Vervolgens wandelen ze samen met de voetgangers met voldoende onderlinge afstand door hun straat. Tijdens de testafname zitten ze op een stoel. Automobilisten en hun eventuele passagiers moeten in de wagen blijven zitten tijdens de test.

Uitslag binnen 24 tot 48 uur

Het staal gaat naar een testlabo georganiseerd door het federaal platform (Biogazelle). In een latere fase gaan de stalen naar een nieuw labo van de Universiteit Antwerpen. De testpersoon kan zijn uitslag binnen 24 tot 48 uur na de afname raadplegen via www.mijngezondheid.be of via zijn huisarts. Op basis van de uitslag krijgt de geteste persoon gepaste richtlijnen. Wie positief test, moet onmiddellijk zijn huisarts contacteren.