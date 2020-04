Zó wil organisator Sinksenfoor kermis veilig laten doorgaan: “Plexiglas aan spelkramen, aantal bezoekers in lunaparken beperken” ADA

22 april 2020

12u17 15 Antwerpen De organisatie van de Sinksenfoor roept op om de kermis op Spoor Oost door te laten gaan. Lukt dat niet, dan vreest die een vloed aan faillissementen bij de foorkramers. Volgens de organisatie moet een Sinkenfoor in coronatijden perfect lukken. “Spoor Oost is de beste locatie voor een kermis in deze tijden. De site is afgesloten zodat een systematische doorloop voor bezoekers georganiseerd kan worden.”

Momenteel is er nog geen officiële beslissing gevallen over het lot van de Sinksenfoor. Die wordt vrijdag verwacht wanneer de regering beslist over de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Bij de foorkramers zit de schrik er goed in dat de Sinksenfoor niet zal mogen doorgaan en er bijgevolg heel wat faillissementen zullen uit voortvloeien.

Jean-François Vlasselaerts roept daarom op om de Sinksenfoor door te laten gaan. Volgens hem kan dat perfect veilig verlopen met respect voor de gezondheidsregels. Hij wijst vooral naar Spoor Oost als locatie. “Spoor Oost is de beste locatie om in deze tijden een kermis te organiseren. De site is op zich al afgesloten. Dat laat ons toe om een systematische doorgang van bezoekers te organiseren. We hebben bovendien een werkgroep opgericht die nadenkt hoe attracties aangepast kunnen worden om de social distancing te respecteren.”

De economie moet terug draaien en de mensen verlangen naar plezier. Als we op een dag de kermis terug willen laten open gaan is het nu de moment Jean-François Vlasselaerts

Plexiglas

Bovendien benadrukt Vlasselaerts dat de attracties regelmatig ontsmet zullen worden. Wat de terrassen en luna-parken betreft zouden de plaatsen gelimiteerd worden en bij de spelkramen kan er tussen elke klant plexiglas geïnstalleerd worden om de veiligheid te garanderen. “Op dit moment leven we allemaal met handschoenen en maskers, als we die nog eens meenemen is er een minimum aan coronarisico”, zegt Vlasselaerts.

Gaat de Sinksenfoor toch niet door, dan betekent dat een economisch drama voor de foorkramers. “Daar een exact cijfer opplakken is moeilijk maar ik vrees een domino-effect. Als er een aantal attracties wegvallen wegens faillissement zal de Sinksenfoor niet meer dezelfde kwaliteiten kunnen bieden. Bezoekers komen niet alleen voor één bepaalde attractie, ze komen voor het totaalpakket. Als dat zou wegvallen, betekent dat de ondergang van een kermis waar jarenlang enorm veel in is geïnvesteerd. De economie moet terug draaien en de mensen verlangen naar plezier. Als we op een dag de kermis terug willen laten open gaan is het nu de moment.”