Zo wil Antwerpen horeca herlanceren: elke stadsmedewerker krijgt consumptiekrediet tot 300 euro en Groenplaats wordt één groot terras David Acke

12 juni 2020

16u00 5 Antwerpen Een consumptiekrediet van maximaal 300 euro voor elke stadsmedewerker moet de Antwerpse horeca en handelaars een serieuze duw in de rug geven. In totaal gaat dat om 20.000 medewerkers - van straatveger tot leerkracht en van onderwijspersoneel tot parkwachter - die 6 miljoen euro mogen uitgeven. Het principe is eenvoudig: bij een aankoop van 100 euro betaalt de stad de helft. Op die manier wil de stad niet alleen de handelszaken helpen maar ook de mensen opnieuw naar de stad lokken.

Politie, brandweer, zorgpersoneel, parkwachters, straatvegers, vuilnisophalers, leerkrachten. Kortom alle stadsmedewerkers op elk niveau krijgen van de stad Antwerpen een consumptiekrediet van 300 euro. Dat staat in het grote relanceplan van schepen voor Toerisme en Middenstand Koen Kennis (N-VA).

We willen mensen motiveren opnieuw naar de lokale handelaar te trekken. Zo zal het krediet niet online uitgegeven mogen worden en zal je dus fysiek naar een winkel, restaurant, café of museum moeten gaan Schepen Koen Kennis

“Onze middenstanders en horecaondernemers maken deel uit én van het economische én van het sociale weefsel van Antwerpen. Om zaken en instellingen die door de coronacrisis noodgedwongen de deuren moesten sluiten, ook concreet te steunen zal de groep stad Antwerpen aan haar medewerkers, waarvan velen in eerste lijn met de coronacrisis geconfronteerd werden, een consumptiekrediet ter waarde van 300 euro geven, dat in Antwerpen – volgens het principe 1 euro voor 1 euro en beperkt in de tijd - besteed moet worden”, legt Kennis uit.

6 miljoen

Het principe is eenvoudig: doe je een aankoop van maximaal 600 euro, dan betaalt de stad 300 euro. In totaal zullen 20.000 stadsmedewerkers zo een consumptiekrediet krijgen, goed voor een totaal van 6 miljoen euro. Hoe dat in zijn werk zal gaan, wordt nog volop onderzocht. “Het doel van het consumptiekrediet is tweeledig. Enerzijds willen we de lokale handelaren steunen, anderzijds willen we natuurlijk de lokale economie een impuls geven en mensen motiveren opnieuw naar de lokale handelaar te trekken. Zo zal het krediet niet online uitgegeven mogen worden en zal je dus fysiek naar een winkel, restaurant, café of museum moeten gaan.”

Kwestie van leven of dood

Naast het consumptiekrediet heeft schepen Kennis in samenspraak met de vzw Groenplaats beslist dat horecazaken hun terras mogen uitbreiden over de Groenplaats. Op die manier kunnen zij meer klanten ontvangen en toch in regel blijven met de coronamaatregelen. “Heel wat zaken op de Groenplaats bevinden zich in kleine panden, vaak is er net voldoende plaats voor vijf tafeltjes. De uitbreiding van de terrassen is dus voor heel wat zaken een kwestie van leven of dood. Ik ben dan ook heel tevreden met de beslissing van de stad om de Groenplaats tijdelijk als extra terrasruimte te gebruiken”, vertelt Vincent Schietekat, voorzitter van vzw Groenplaats.