Exclusief voor abonnees Zo vieren de Antweperse districten het Feest van de Vlaamse Gemeenschap David Acke

30 juni 2020

15u19 4 Antwerpen Ook dit jaar vieren de stad en de districten het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Een aantal districten biedt een alternatief programma aan met gratis activiteiten vanaf zaterdag 4 juni. Daarnaast vindt ook het traditioneel luik met plechtigheden en de uitreiking van het Gulden Spoor in het Schoonselhof plaats op 11 juli voor genodigden. Ontdek hier het volledige programma per district.

Antwerpen

Om de Vlaamse feestdag te vieren, zijn er op zaterdag 4 en zondag 5 juli allerlei activiteiten in het Stadspark. Zo kunnen 50 sportievelingen op zaterdag deelnemen aan een zumbasessie tussen 11 en 12 uur en is er op zondag vanaf 10.30 uur yoga. Vooraf inschrijven hiervoor is niet nodig.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen