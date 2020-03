Zo vierde het universiteitskoor zijn galabal: “In eigen woonkamer de Macarena dansen, live op Facebook” Jan Aelberts

15 maart 2020

15u33 72 Antwerpen Verantwoord, met bakken humor, een cava of pils, flesjes Corona natuurlijk, live muziek en in galakledij: het vijfjaarlijkse galabal van het Universitair Koor Antwerpen (UKA) deed niet onder voor eerdere edities. Enige verschil: iedereen dronk en danste thuis, in de eigen woonkamer. De muzikanten deelden de hele avond hun avond op Facebook. The show must go on. “De teleurstelling omdat ons bal geschrapt werd was snel vergeten”, zegt Ruben Dierckx (20).

Ambiance in volle coronacrisis, zonder risico op besmetting. De leden van het UKA bewezen vrijdagnacht dat het kon. Met hun ‘Remote lustrumgalabal at home’, een galabal vanuit de luie zetel of op de eigen dansvloer in de woonkamer, gaven ze het goede voorbeeld. “De maatregelen tegen het coronavirus verplichtten ons het galabal af te zeggen”, vertelt Ruben Dierckx, student en bestuurslid bij het UKA. “Dat deed pijn, natuurlijk. Eén keer om de vijf jaar vieren we het lustrum van ons koor met een galabal. Muziek, drank, receptie en de zaal, alles was geregeld, de galakleding lag klaar. Zo’n 110 mensen hadden tickets gekocht. Wordt het feest dan geschrapt, dan is dat heel erg jammer, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Nu samenkomen, dat kan niet.”

Live muziek

Lang treurde Ruben niet. De avond van het galabal lanceerde hij een event op Facebook. “We wilden als bestuur toch een lach toveren op de gezichten van onze leden, ondanks de gecancelde plannen en dus zouden we het, elk apart, thuis vieren", zegt hij. “In galakledij, met eigen hapjes en drankjes. Om 20.30 uur startte de receptie, om 21 uur werd er gedanst. Mijn broer speelde live muziek op zijn piano, sax en basgitaar, een ander lid draaide plaatjes. Onze voorzitter gaf een speech. Iedereen kon volgen via een live video.”

De studenten omarmden hun lot met humor. Er werd virtueel gezocht naar een verloren jas, afgesproken aan de photo booth en het bier Corona leek wel de sponsor van de avond. Niemand moest zichzelf slachtofferen als BOB. Zelfs de obligate Macarena werd gedanst. Net echt dus. “Rond 11 uur, vroeger dan anders, liep het feest stilaan af”, zegt Ruben. “We hebben ons geweldig geamuseerd.”

Ook de volgende ochtend werd gewag gemaakt van de katers. Het feest moest dus amper onder doen voor the real thing. “Toch gaan we nog op zoek naar een nieuwe datum voor een echt feest”, zegt Ruben. “Of dat dit schooljaar nog lukt valt af te wachten. Deze online versie was in ieder geval een goed alternatief. Ik kan het iedereen aanraden.”