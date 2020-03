Zo verzorgt stylist Hilde onze nieuwsankers en journalisten

Antwerpen

Ook onze redacties stellen alles in het werk om het virus de kop in te drukken. De meeste journalisten werken van thuis, voor de nieuwsankers en hun entourage is dat niet mogelijk. Ondertussen zijn er afspraken gemaakt over hoe journalisten verslag kunnen uitbrengen zonder dat ze hun gezondheid en die van andere mensen in gevaar brengen. En dus worden ook op het Mediaplein in Antwerpen de nodige maatregelen genomen. Dat bewijst stylist Hilde, die voorzien van mondkapje en handschoenen de nieuwsankers en hun gasten er zo goed mogelijk voor doet komen terwijl zij iedereen up to date houden over het coronavirus.