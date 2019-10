Zo kook je hip én koosjer: Joodse broers van restaurant Hoffy’s presenteren kookboek CVDP

24 oktober 2019

15u42 0 Antwerpen Vandaag presenteerden de broers Hoffman hun kersverse kookboek ‘Hoffy’s: de joodse keuken’.

Al 30 jaar baat de familie Hoffman in de Lange Kievitstraat het joodse restaurant Hoffy’s uit. Ze serveren er koosjere gerechten voor zowel vlees-en viseters als vegetariërs, met gebruik van lokale producten. Het restaurant wordt omschreven als ‘orthodox en hip, koosjer en cool’.

Oorlogsjaren

Vader Hoffman verloor tijdens de oorlogsjaren zijn toenmalige echtgenote en hun vier kinderen in de concentratiekampen. Na de bevrijding huwde hij met een nieuwe vrouw en na vele omzwervingen kwam het gezin midden vorige eeuw aan in Antwerpen. Ze openden er een viswinkel en kregen samen elf zonen en een dochter. Later startten hun zonen Moishi, Janki en Yumi restaurant Hoffy’s in de Lange Kievitstraat. Hun kleine zaak werd succesvol en is vandaag al befaamd tot in New York.

‘Hoffy’s: de joodse keuken’ is voor 35,50 euro verkrijgbaar bij uitgeverij Kannibaal. De recepten zijn ingedeeld in vijf aparte hoofdstukken die verwijzen naar joodse feesten. Tot slot is er ook een hoofdstuk met dagelijkse kost.