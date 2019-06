Zo kan het ook: struiken langs trambedding Grotesteenweg keurig gesnoeid Philippe Truyts

20 juni 2019



De Grotesteenweg in Berchem ziet er plots heel wat netter én veiliger uit dan begin deze week. Buurtbewoners vertelden na het zoveelste ongeval tussen een tram en een auto - vorige zondag ter hoogte van de Theophiel Roucourtstraat - in onze krant over de gevaarlijke verkeerssituatie. De groendienst van de stad nam de boodschap ter harte en zette de snoeischaar in de wild uitgeschoten struiken langs de trambedding.

Keurig gedaan, dat kunnen we niet ontkennen. Wie nu de sporen moet kruisen, heeft een veel beter zicht op naderende trams. Buurtbewoners hopen nu dat het onderhoud voortaan op tijd gebeurt.