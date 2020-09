Zo goed als geen bussen op de Antwerpse stadslijnen door spontane vakbondsactie ADA

01 september 2020

14u22 144 Antwerpen Door een spontane vakbondsactie rijden er zo goed als geen bussen op de stadslijnen 17,13, 14, 142, 762, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33 in Antwerpen centrum. Alle trams en streeklijnen rijden wel normaal.

Er is ontevredenheid bij de chauffeurs van de stelplaats Zurenborg. De aanleiding is een tijdelijke aanpassing van de dienstroosters. De roosters zijn vanaf vandaag heel lichtjes aangepast wegens werken aan de Rooseveltplaats. “Onze bussen moeten daar een omleiding rijden, vermoedelijk voor drie maanden. De Lijn heeft bij de aanpassing aan de werkroosters alle mogelijke scenario’s bekeken om de hinder voor de chauffeurs zo veel mogelijk te beperken. De roosters zijn voor een beperkt deel van de chauffeurs van lijn 17 tijdelijk, licht aangepast”, klinkt het bij de vervoersmaatschappij. De Lijn betreurt de actie, de directie overlegt woensdagvoormiddag met de vakbonden.

Slechte timing

Door de staking wordt nog een hele dag hinder verwacht. Een slechtere timing voor een actie kan De Lijn zich niet bedenken nu opnieuw duizenden scholieren aangewezen zijn op de bus om na hun eerste schooldag opnieuw naar huis te gaan. Er rijden zo goed als geen bussen op de stadslijnen 17,13, 14, 142, 762, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33 in Antwerpen centrum. Alle trams en streeklijnen rijden wel normaal.

Dienstwijzingen

Volgens de christelijke vakbond ACV is de aanpassing aan lijn 17 deel van de oorzaak van de actie, maar gaat de ontevredenheid verder dan dat. “Er zijn al een aantal maanden gesprekken over dienstwijzingen in de regio stad, maar de laatste weken zaten die onderhandelingen in het slop”, zegt secretaris Jo Van der Herten. “Daarom hebben wij drie weken geleden een stakingsaanzegging gedaan om opnieuw druk op de gesprekken te zetten.”

Omdat het daarna volgens het ACV enkel nog tot een “dovemansgesprek” kwam, deden de chauffeurs van stelplaats Zurenborg een symbolische actie met aflossing van chauffeurs op de stelplaats in plaats van op de route. “De directie heeft toen laten weten dat ze sancties zou opleggen, wat een aanval is op het stakings- en actierecht”, zegt Van der Herten. “Dat is bij de chauffeurs in het verkeerde keelgat geschoten, wat nu geleid heeft tot de spontane staking.”

Van der Herten benadrukt dat de chauffeurs zelf beslist hebben om tot actie over te gaan en betreurt hij dat het gebeurt op de eerste schooldag. “Maar naar mijn mening heeft De Lijn dit over zichzelf afgeroepen.”