Zo ging het ook 500 jaar geleden: Nederlands turfschip levert brandstof die Antwerpen nodig had om te groeien Philippe Truyts

05 juli 2019

18u23 5 Antwerpen Bijzonder bezoek vrijdag aan de Palingplaatsteiger van Sint-Anneke: een ‘turfschip’ uit het Nederlandse Veenendaal legde er in de late namiddag aan. Het transport riep een belangrijke episode uit de zestiende eeuw op: turf was als brandstof immers onmisbaar voor de steenbakkerijen in de Rupelstreek. Ze leverden de bakstenen voor de enorme groei die Antwerpen toen doormaakte.

De feestelijke komst van de ijzeren stevenaak ‘Helena’ – gebouwd in 1875 - paste in het Gilbert van Schoonbekejaar. De Vrienden van het Brouwershuis vzw van beziieler Wilfried Patroons heeft de organisatie daarvan in handen. Hun grote droom is een restauratie van dat Brouwershuis, gebouwd door van Schoonbeke.

De befaamde urbanist werd 500 jaar geleden geboren. In zijn korte leven (1519-1556) vernieuwde hij Antwerpen als geen ander.

De ‘Helena’ deed een week over het traject vanuit Veenendaal, in de streek van Utrecht. Het schip voer onder meer via Dordrecht, Willemstad en Yerseke.

Evenementen

Tot 8 september loopt in het Maagdenhuis (Lange Gasthuisstraat, Antwerpen) de tentoonstelling ‘Rijk worden op de werf van de Gouden Eeuw’. Het speciaal gebrouwen Gilbert-bier wordt op 24 november voorgesteld.

Naast Antwerpen wordt Gilbert van Schoonbeke ook in Nederland gevierd. Info: www.gilbertjaar2019.nl