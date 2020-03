Zó gaat De Lijn het Antwerpse tramnet hertekenen: in de spits om de 6 minuten een tram, lijn 2, 4 en 7 worden geschrapt

Antwerpen

Na weken van geruchten en speculaties heeft De Lijn klaarheid geschept over de hertekening van het Antwerpse tramnet. Vanaf eind 2021 worden de sterke (premetro)lijnen frequenter - om de 6 minuten tijdens de spitsuren - bediend. Trajecten van tragere lijnen - tram 7 en 4 bijvoorbeeld - veranderen of worden ingekort. “Wie bereid is om over te stappen, krijgt sneller én betrouwbaarder openbaar vervoer.”