Exclusief voor abonnees Zo brengt strafpleiter Kris Luyckx de coronacrisis door: “Oude dossiers krijgen nu extra aandacht”

Jonathan Bernaerts

27 maart 2020

09u00 2 Antwerpen Criminelen laten zich heus niet tegenhouden door de maatregelen tegen het coronavirus. En dus werkt de Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx (49) naarstig verder. “Op de een of andere manier zorgen corona en de maatregelen voor rust in mijn hoofd.” Het overzicht van hoe bekende Antwerpenaars de lockdown beleven, vind je Criminelen laten zich heus niet tegenhouden door de maatregelen tegen het coronavirus. En dus werkt de Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx (49) naarstig verder. “Op de een of andere manier zorgen corona en de maatregelen voor rust in mijn hoofd.” Het overzicht van hoe bekende Antwerpenaars de lockdown beleven, vind je hier

Nee, “business as usual” is het momenteel niet. Zijn consultaties houdt advocaat Kris Luyckx, die regelmatig optreedt in grote drugszaken of gemediatiseerde processen zoals Operatie Propere Handen, de Visa-crisis en Sharia4Belgium, via videoconferentie van thuis uit. Gevangenisbezoeken worden op advies van de overheid zoveel mogelijk beperkt. En wanneer Luyckx toch een cliënt bezoekt, of een politieverhoor of een voorleiding bij de onderzoeksrechter bijwoont, gebeurt dat in de meest hygiënische omstandigheden. Lees: mét mondkapje en beschermende handschoenen.

Omdat veel niet-dringende rechtbankzittingen zijn geschrapt, hebben we op kantoor plots de tijd gevonden om oudere, ietwat stugge, dossiers vast te nemen en aan een tweede of derde lezing te onderwerpen Kris Luyckx

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis