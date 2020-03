Exclusief voor abonnees Zo brengt James Cooke de coronacrisis door: “Al tien dagen opgehokt met mijn lief, maar trouwplannen nog niet gecanceld. Integendeel” Jan Aelberts

23 maart 2020

19u38 0 Antwerpen Net als bijna elke Antwerpenaar zit ook James Cooke opgehokt. Werken doet hij van thuis uit, net als zijn lief Dorian, die zijn danslessen voorlopig via online filmpjes aan zijn leerlingen geeft. Nooit zag het koppel elkaar vaker. “Een goede test voor als we ooit gaan trouwen”, zegt James. “En geen zorgen, na tien dagen permanent samen zijn, zijn we dat nog altijd van plan.”

Net als elk bedrijf deelt ook het theaterhuis Uitgezonderd van James Cooke in de klappen die het coronavirus uitdeelt. Twee producties werden uitgesteld naar september. “Drie van de mensen die voor ons werken zijn technisch werkloos. Dat is niet makkelijk en ook financieel zit je als theaterhuis snel in de problemen. Je houdt van dat vak, je wilt verhalen vertellen op het podium, maar overschot is er sowieso amper, rijk word je daar niet van. Als je dan twee producties moet uitstellen, ‘Pocahontas’ en ‘Assisen 3', dan doet dat pijn. We hebben nog het geluk dat we ze kúnnen uitstellen. De zalen waren in september al geboekt voor andere producties van Uitgezonderd. Maar wat moet, moet. Onze gezondheid is oneindig veel belangrijker, dat beseffen we in deze tijd meer dan ooit.”

Dorian en ik hebben voor het eerst samen gekookt. Ik kàn dat helemaal niet, maar ineens sta je toch in die potten te roeren

James Cooke

