ZNA-ziekenhuizen vangen Limburgse coronapatiënten op: in Antwerpen is er nog veel capaciteit PhT

30 maart 2020

21u59 3 Antwerpen Vier coronapatiënten van twee Limburgse hospitalen zijn maandag in de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen opgenomen. Morgen zouden er volgens schepen van Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) nog eens vier patiënten worden overgebracht. “We hebben momenteel nog veel capaciteit om andere regio's te helpen.”

De toestroom van COVID-19 slachtoffers zet een aantal Limburgse ziekenhuizen onder zware druk. Zo schurkt Sint-Trudo in Sint-Truiden al tegen zijn maximumcapaciteit aan. Ook in Sint-Franciscus (Heusden-Zolder) is er niet veel marge meer. Fons Duchateau, zelf Truienaar van afkomst en bijna hersteld van corona, is blij dat hij met ZNA een helpende hand kan reiken. “Als groot ziekenhuisnetwerk kunnen we makkelijker met bedden schuiven. We houden de dagelijkse cijfers goed in het oog, maar hebben gelukkig nog heel wat ruimte. Tenslotte is het enorm belangrijk om iedereen in Vlaanderen de juiste zorgen te geven.”

Relatief ‘lage’ bezetting

Van de 350 ‘gewone’ bedden voor coronapatiënten bij ZNA zijn er volgens Duchateau nu een 100-tal bezet. “Op intensieve - in Jan Palfijn, Middelheim en Stuivenberg - zijn er 30 van de 114 bedden in gebruik. En we kunnen de capaciteit nog uitbreiden.”

De boodschap van Fons Duchateau is duidelijk: “We willen solidair zijn met andere regio’s en de Antwerpenaar hoeft geen angst te hebben dat er binnenkort geen bedden meer vrij zijn.”

De Antwerpse schepen kijkt uit naar het einde van zijn quarantaine. “Tegen zondag is die achter de rug. De tijd gaat nu sneller. Ik kan al opnieuw werken.”